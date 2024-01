Thiago Motta, incontro per la nuova panchina: “Ma non è andata bene”

Thiago Motta nome caldo per diverse panchine importanti, la rivelazione su un incontro avuto dall’allenatore del Bologna ma non andato a buon fine

Con il Bologna, Thiago Motta si sta regalando diverse soddisfazioni e si sta confermando uno dei tecnici più promettenti sul panorama italiano e non solo. L’allenatore italobrasiliano sta ottenendo grandi risultati con i rossoblù, portandoli a competere per la zona europea della classifica, in piena corsa addirittura per un posto in Champions League.

I felsinei, sotto la sua guida, mettono in campo grande sagacia tattica e personalità, dimostrata anche nel match di sabato sera a San Siro contro il Milan, concluso per 2-2. Non stupisce, dunque, che a livello di mercato il nome di Thiago Motta sia parecchio ambito e che anche diversi top club esteri abbiamo messo gli occhi su di lui. Fin qui, a precisa richiesta, l’allenatore ha dichiarato di pensare soltanto alla stagione in corso e che le valutazioni sul futuro arriveranno in un secondo momento. Ma ci sono stati contatti confermati per vederlo su un’altra panchina. Anche se non si è giunti, poi, ad un accordo.

Napoli, il retroscena sull’incontro tra De Laurentiis e Thiago Motta

Motta era stato accostato, come noto, alla panchina del Napoli. De Laurentiis lo aveva sondato come potenziale erede di Spalletti, alla fine della scorsa stagione, ma senza riuscire a raggiungere un’intesa.

L’incontro tra i due è stato ribadito da Alessandro Canovi, agente dell’allenatore, che ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha svelato l’accaduto. “L’incontro tra De Laurentiis e Thiago Motta non è andato bene – ha spiegato – Avevano visioni diverse su come gestire una squadra di calcio”. Le idee del numero uno partenopeo, dunque, non si sono palesemente sposate con quelle dell’allenatore, alimentando i rimpianti dei campioni d’Italia uscenti visto l’andamento della stagione.