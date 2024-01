“Terrificante”: scoppia il caso durante Salernitana-Roma

Salernitana-Roma vede protagonista in negativo uno dei calciatori giallorossi: tifosi inviperiti, divampa la polemica

La Roma sta giocando contro la Salernitana nel monday night della ventiduesima giornata di Serie A. Dopo il debutto vincente contro il Verona, De Rossi si augura di bissare il successo per appropriarsi del quinto posto in classifica e portarsi a -1 dal piazzamento Champions.

Il primo tempo però non ha regalato grande spettacolo e, a parte un tentativo di Lukaku, sono stati i padroni di casa a farsi vedere con maggior continuità dalle parti della porta avversaria. Ci hanno provato prima Tchaouna, poi Candreva con Rui Patricio che para nel primo caso e guarda la palla sorvolare la traversa nel secondo.

I giallorossi sono apparsi non troppo convinti ed eccessivamente fragili in fase di non possesso quando la Salernitana ha trovato in diverse occasioni il buco giusto per provare a fare male. Una situazione che riguarda un po’ tutta la squadra, anche se i tifosi giallorossi si scagliano in maniera particolare contro uno dei calciatori del club capitolino.

Salernitana-Roma, tifosi contro Cristante: “Terrificante stasera”

È Bryan Cristante il calciatore che ha attirato le critiche della tifoseria della Roma. Il centrocampista ha avuto un approccio troppo morbido e in più di un’occasione è stato dalla sua parte che l’attacco granata è riuscito a rendersi pericoloso.

Così i tifosi lo hanno rimproverato sui social: si va dal “è una cosa oscena” al “mi sta facendo rimpiangere Paredes, ho detto tutto”. Una critica che mette d’accordo un po’ tutti e c’è anche chi sentenzia senza appello: “Ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare”. Per il centrocampista non resta che zittire le critiche con un secondo tempo di alto livello.

Ecco alcuni commenti su Cristante:

Cristante è una cosa oscena — Tammy3punti 🟠🔴 (@RFracico) January 29, 2024

Cristante mi sta facendo rimpiangere Paredes, ho detto tutto — 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) January 29, 2024

Cristante terrificante stasera — ffiona🦭 SARDARISMO (@fffiifii) January 29, 2024

Cristante ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare .. mah — Tuttainsalita (@FabioGiovannu74) January 29, 2024

distratti e confusi sti primi 15 minuti. Qualcuno dica a Cristante che la partita è iniziata — Carro Rivoluzione (@ASRinNYC_) January 29, 2024

Cristante one of the worst players ive ever seen — Alessio.. (@AlessioCPFC) January 29, 2024