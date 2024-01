Il centrocampista ha declinato l’ultimo sondaggio nei suoi confronti, riaprendo ad altre possibilità per il suo futuro

Non è certamente stato il turno di campionato che Massimiliano Allegri aveva pregustato alla vigilia dello scorso weekend. Nonostante il match sulla carta meno proibitivo per la sua Juventus rispetto all’Inter, i bianconeri – a causa del pareggio ottenuto in casa contro l’Empoli e della vittoria nerazzurra sulla Fiorentina – hanno perso due punti e soprattutto la vetta della classifica.

Un durissimo colpo ad una settimana esatta dal derby d’Italia, in quella che è stata l’ultima giornata di campionato con il mercato ancora aperto. Il prossimo giovedì 1° febbraio, infatti, a partire dalle 20.00 non vi sarà più tempo in Serie A per operare in entrata. Pertanto, la stessa Juve avrà a disposizione ancora pochissimi giorni per tentare un ultimo guizzo dopo aver accolto in rosa in questo gennaio il solito Tiago Djalò, soffiato ai rivali dell’Inter con un’operazione low cost e a titolo definitivo.

Non si sono registrati movimenti, invece, nel reparto di centrocampo. Contrariamente alle attese dei mesi scorsi, a causa delle indisponibilità legate alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la Juve ha deciso sino a questo momento di non rinforzarsi. Il club bianconero ha preferito limitarsi a semplici sondaggi nei confronti dei profili valutati in Premier League, da Kalvin Phillips a Pierre Emile Hojbjerg, senza mai affondare il colpo. Quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe ancora rappresentare un’opzione qualora Allegri decidesse di forzare la mano.

Calciomercato Juve e Napoli, Hojbjerg rifiuta il Lione

Il centrocampista di proprietà del Tottenham, come riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, ha infatti rifiutato il tentativo realizzato nelle scorse ore nei suoi confronti da parte del Lione.

Su Hojbjerg rimangono dunque in corsa sia la Juventus ma anche il Napoli, tra i principali club accostati al suo cartellino negli ultimi mesi. Va aggiunto che di recente nessuno dei due club ha però mosso dei passi importanti verso il suo nome: se i bianconeri hanno deciso di rinviare l’investimento per il centrocampo alla prossima estate puntando gli occhi su Koopmeiners, gli azzurri hanno preferito virare tutto su un altro calciatore in uscita dalla Premier League come Dendoncker.