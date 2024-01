PAGELLE E TABELLINO DI SALERNITANA-ROMA 1-2: Llorente domina, Rui fa tremare

Pagelle e tabellino di Salernitana-Roma, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

SALERNITANA

Ochoa 6

Pierozzi 5,5

Daniliuc 6

FLOP Gyomber 5: comincia male con un brutto pallone regalato alla Roma, senza spiegazioni. Poi ha qualche colpa sul gol di Pellegrini. Condivide la palma di peggiore in campo con Maggiore, che spezza l’equilibrio del match con un brutto fallo di mano. Dal 73′ Lovato

Bradaric 5,5

Sambia 5,5. Dal 61′ Martegani 6

Basic 6. TOP Dal 61′ Kastanos 6,5: è entrato con furore agonistico, con la voglia di incidere che spesso fa tutta la differenza del mondo. Non precisissimo in qualche scelta, ma il piglio è stato come spesso accade quello giusto per spaccare il mondo. Riapre la partita con un ottimo inserimento, purtroppo non basta. Neanche la super palla per Candreva nel finale.

Maggiore 5

Candreva 6

Tchaouna 6

Simy 6. Dal 73′ Ikwuemesi

Allenatore: Inzaghi 6

ROMA

FLOP Rui Patricio 5: non subisce gol per colpa sua, la Roma non perde punti, ma in tutta la partita non dà praticamente mai la sensazione di essere saldo tra i pali. Almeno in due occasioni si fa sfuggire in maniera grottesca il pallone dalle mani rischiando davvero di fare la frittata. Fa un paio di interventi buoni, ma è il minimo.

Karsdorp 5,5

Mancini 6

TOP Llorente 7: fa specie che in una vittoria con 2 gol all’attivo il migliore sia un difensore. Così però è stato, perché lo spagnolo è presente e decisivo in tutte le occasioni importanti per la Salernitana, facendo sempre la cosa giusta. Usa tanto mestiere, esperienza e furbizia. Preziosissimo.

Kristensen 6

Bove 6

Cristante 6

Pellegrini 6,5. Dall’87’ Huijsen sv

Dybala 6,5. Dal 71′ Aouar 6

Lukaku 5,5

El Shaarawy 5,5. Dal 78′ Zalewski sv

Allenatore: De Rossi 6

Arbitro: Di Bello (Brindisi) 6

Salernitana-Roma, il tabellino

Marcatori: 51′ Dybala (R), 66′ Pellegrini, 69′ Kastanos (S)

Ammoniti: Pierozzi (S), Pellegrini (R)

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Sambia (61′ Martegani); Basic (61′ Kastanos), Maggiore; Candreva, Tchaouna; Simy.

A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Zanoli, Lovato, Martegani, Kastanos, Sfait, Legowski, Botheim, Stewart, Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala (71′ Aouar), Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Svilar, Boer, Huijsen, Celik, Zalewski, Aouar, Oliveras, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Di Bello (Brindisi)

Assistenti: Dei Giudici-M.Rossi

IV uomo: Dionisi

Var: Paterna.

Avar: Doveri.