Non solo Kean a Madrid, altro addio alla Juve: mercoledì l’annuncio

La Juventus ha fatto un’offerta importante per un gioiellino ucraino tra i pali che fa impazzire l’Europa, ma lui ha già scelto

La Juventus è sempre alla ricerca di occasioni, prospetti importanti su cui investire per il futuro. La filosofia del nuovo corso è questa, lungimiranza e linea verde, più Soulé e Kenan, più Dragusin e Huijsen. Soprattutto con l’esclusione dall’Europa e i mancati introiti dalla Champions League. Di sicuro negli ultimi anni i bianconeri hanno dovuto rivedere alcuni aspetti e strategie sul mercato, che ora spetta a Giuntoli portare avanti.

La Juve in diversi reparti a potenziali giocatori importanti da far crescere o rientrare alla base. In difesa c’è appunto Huijsen, a centrocampo Fagioli e Miretti con Barrenechea e Nonge, in attacco Soulé e KenanYildiz o Iling jr. Manca forse qualcosa in porta, il nuovo Franco Israel, ma gli uomini mercato stanno cercando talenti anche in quel ruolo. E uno l’avrebbero anche già individuato. Si tratta di Ilia Voloshyn, per tanti uno dei portieri più promettenti del panorama calcistico europeo. Classe 2002, è un gigante di oltre due metri di altezza che non a caso piace a mezzo continente. Gioca nel Rayo Majadahonda, club madrileno che milita nella serie C spagnola. Anche se forse bisognerebbe cominciare a utilizzare già il passato. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, ad aver preceduto tutti è il Real Madrid che lo ha praticamente acquistato.

La Juventus punta Voloshyn: offerta superiore, ma lui ha scelto il Real Madrid

I Blancos devono però aspettare mercoledì per annunciarlo, risolvendo prima alcuni problemi burocratici. L’estremo difensore ucraino è pronto a firmare un contratto triennale per poi mettersi a disposizione della seconda squadra che appunto gioca in C, il Real Madrid Castilla. Voloshyn è seguito dagli uomini mercato dei Galacticos già da mesi, colpiti da una buona qualità con i piedi e gli ottimi riflessi, uniti ovviamente alla stazza imponente.

Secondo il quotidiano spagnolo, su di lui c’erano anche Benfica, Sporting e due squadre italiane di cui una è, o meglio dire era, la Juventus che aveva chiesto informazioni su Voloshyn. È arrivano dall’Ucraina in Spagna fuggendo dalla guerra, può coronare un sogno incredibile. Il Real crede che possa diventare un giocatore da prima squadra, ripercorrendo magari le orme del connazionale Lunin. Anche se ovviamente serve andare per step, proseguendo i numeri importanti fatti vedere fino ad ora (8 clean sheets su 11). La concorrente più accreditata era proprio la Juventus, che fino alla fine ha provato a convincerlo, facendo anche un’offerta economica superiore rispetto a quella del Real Madrid, sia al Rayo che al giocatore stesso. Non è bastato.