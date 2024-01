La rabbia di Inzaghi: “Sul rigore c’era fallo su Maggiore”

Pippo Inzaghi ha commentato la sconfitta della Salernitana in casa contro la Roma: le parole del tecnico granata

Pippo Inzaghi non crede ai suoi occhi. Orgoglio e rabbia del tecnico della Salernitana dopo la sconfitta casalinga contro la Roma. Orgoglio per l’ennesima prestazione importante dei granata, rabbia per il risultato negativo e qualche episodio dubbio.

Intervenuto a ‘Dazn’ il tecnico ha affermato: “Come con il Genoa con un tiro in porta abbiamo preso due gol. I ragazzi sono stati straordinari, non c’è stata gara: 12 tiri in porta contro due. Gli applausi della gente ci devono dare la carica, prima o poi girerà il vento. È incredibile quel che ci sta succedendo: alla squadra posso fare solo i complimenti. Devo ringraziare due giocatori che da domani non saranno più dei nostri e hanno dato la disponibilità, questo è bello. E un gruppo fantastico. Recupereremo ora qualche giocatore, possiamo dire ancora la nostra: giocando in questo modo, girerà sicuramente”.

Salernitana-Roma, Inzaghi: “Sicuro che ce la giocheremo”

PROBLEMA GOL – “Dia lo scorso anno ha fatto sedici gol e la Salernitana non può avere un vice Dia alla sua altezza. Io non l’ho mai avuto, ma devo ringraziare chi l’ha sostituito. Pierozzi ha fatto il terzo da professore, queste sono le risposte migliori. Sono dispiaciuto per loro: non meritiamo questo. Con il Genoa e oggi sfido a vedere una parata del nostro portiere: abbiamo preso due gol, due rigori contro, episodi sempre a sfavore. Sul rigore c’è fallo su Maggiore: è stato tenuto. Ce la possiamo ancora giocare con tutti, ne sono convinto”.

BOATENG – “Era a Roma? Ero concentrato sul decidere chi poteva giocare stasera. Non ho visto e non ho sentito nessuno, ma dico che ce la giocheremo fino alla fine”.