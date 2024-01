La Juve batte un colpo: iniziato il countdown per la firma

La Juventus si appresta a stringere per il primo rinforzo in vista della prossima stagione: firma in arrivo nei prossimi giorni

Poteva essere la settimana dell’allungo, in vista del derby d’Italia che andrà in scena domenica prossima, e invece è stata l’Inter a prendere punti nonostante un calendario sfavorevole. Il passo falso della Juventus contro l’Empoli rischia di essere determinante per la corsa scudetto: Cristiano Giuntoli prova a rispondere subito col mercato.

La Vecchia Signora si trova a lavorare costretta a mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, a causa dell’indice di liquidità. Ecco perché il mercato dei parametri zero è scandagliato in maniera particolare dalla dirigenza bianconera, alla ricerca delle migliori occasioni possibili da consegnare in estate a Massimiliano Allegri la prossima estate. Il primo colpo in vista della prossima stagione sembra essere sempre più vicino: è già iniziato il countdown per la firma.

Felipe Anderson vede bianconero: dal 1 febbraio può firmare con la Juve

Contro il Napoli l’elettricità di Felipe Anderson non è bastata per trovare la via del gol (o della porta) e il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0. Eppure, le qualità del brasiliano si sono viste anche in una gara bloccata come quella dell’Olimpico: l’anno prossimo potrebbe metterle al servizio di Allegri.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe grande ottimismo per l’arrivo dell’ex Santos sotto la Mole in estate: dal 1 febbraio potrà firmare il contratto che lo legherebbe alla Vecchia Signora per le prossime stagioni. Felipe Anderson, infatti, andrà in scadenza di contratto con la Lazio al termine della stagione e la Juve gli ha messo sul tavolo un quadriennale da 4 milioni all’anno. Per il brasiliano si tratterebbe dell’ultimo grande treno della carriera e l’addio ai biancocelesti appare sempre più probabile col passare delle settimane: l’ottimismo bianconero, in questo senso, cresce sempre di più.