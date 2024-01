Infortunio grave, out tre mesi: Chiesa ribalta il mercato della Juventus

L’effetto domino potrebbe ripercuotersi anche in sede di calciomercato. L’opzione Federico Chiesa potrebbe diventare molto più concreta: lo scenario

Il pareggio con il quale l’Empoli ha inchiodato la Juventus all’Allianz Stadium ha frenato la corsa dei bianconeri. Protagonista di una prova sostanzialmente opaca, la compagine di Allegri – complice anche l’espulsione di Milik – ha faticato a rendersi pericolosa con continuità.

A pesare nell’economia dell’incontro sono state anche le assenze di pedine chiavi come Rabiot e Chiesa, che salvo nuovi dietrofront dovrebbero comunque ritornare a disposizione in vista della super sfida di Milano contro l’Inter. Per entrambi, però, il futuro resta ancora un rebus tutto da sciogliere. In particolare, tra i due, sembra essere proprio il figlio d’arte il calciatore con meno probabilità di restare a Torino. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, l’ex esterno della Fiorentina era stato accostato a diverse big di Premier. A tal proposito non è escluso che le sirene dall’Inghilterra possano ritornare a suonare con una certa insistenza. Tuttavia, occhio a quanto sta succedendo in casa Bayern Monaco.

Calciomercato Juve, Chiesa il possibile erede di Coman: l’intreccio che cambia i piani di Giuntoli

Il grave infortunio accorso a Coman potrebbe spingere il Bayern Monaco a compiere almeno un tentativo per provare a capire la fattibilità dell’operazione Chiesa. Il francese dovrà restare fermo ai box per almeno 3 mesi.

Chiaramente appare quasi improbabile che i bianconeri possano decidere di privarsi del proprio gioiello nel mercato di riparazione. La traccia, però, potrebbe prendere quota soprattutto in ottica estiva. Qualora l’area mercato juventina non dovesse raggiungere con Chiesa un accordo per il rinnovo, non è escluso che i bavaresi entrino nell’ordine di idee di effettuare dei sondaggi esplorativi per provare a ripetere, sotto certi aspetti, l’affare de Ligt.

Con un’offerta da 50 milioni di euro, proposta che fino a questo momento non è mai arrivata, se ne potrebbe riparlare. Come mostrato dalle ultime sessioni di calciomercato, salvo qualche rarissima eccezione, la Juventus non vanta più incedibili nella propria rosa. Per evitare di perdere Chiesa a zero come successo con Dybala, Giuntoli sarà chiamato a serie valutazioni. Staremo a vedere cosa succederà.