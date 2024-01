Denunce e riunione Rocchi, la bufera arbitri continua

Filippo Roma e ‘Le Iene’ torneranno sulle gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano denunciate in forma anonima da un arbitro in attività

La bufera arbitri non è destinata a placarsi. Domani ‘Le Iene’ manderanno in onda un altro servizio dopo quello della scorsa settimana in cui il protagonista è stato un arbitro in attività che ha parlato di gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano, sottolineando come all’interno dell’AIA ci sia una lotta intestinale che rischia addirittura di falsare il massimo campionato.

Filippo Roma tornerà sull’argomento, con l’arbitro rimasto anonimo che tornerà a parlare aggiungendo ulteriori dettagli. Nel nuovo servizio ci sarà una sorta di resoconto della riunione organizzata dal designatore Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. Inoltre vi saranno le testimonianze di altri tre direttori gara che racconteranno delle denunce fatte.