Addio Inter, ha detto sì: bastano 7 milioni per soffiarlo (anche) alla Juve

Niente da fare per Inter e Juventus: le due italiane bruciate sul mercato. Operazione da 7 milioni di euro più bonus

Il Barcellona mette la freccia ed è pronto ad assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio internazionale. Il club blaugrana è in subbuglio per l’addio di Xavi a fine stagione, ma intanto continuano le manovre sul mercato del Ds Deco.

Laporta ha già iniziato a pianificare il dopo Xavi, mentre la dirigenza catalana sta per mettere le mani sul talentuoso Lucas Bergvall, sondato anche in Serie A da Juventus e soprattutto Inter. Il Barça – come scrive in Spagna ‘Relevo’ – avrebbe sorpassato la concorrenza delle altre corteggiatrici, tra cui spicca anche il Manchester United, avvicinandosi a grandi passi verso il centrocampista classe 2006 in forza al Djurgardens. Negli ultimi tempi anche l’Eintracht Francoforte si era interessato concretamente al giocatore, ma il Barcellona sembra saldamente in pole e punta a chiudere in tempi breve l’operazione.

Calciomercato Inter sfuma Bergvall: scatto vincente del Barcellona

Bergvall avrebbe manifestato il desiderio di accasarsi al Barcellona, mettendo la destinazione blaugrana in cima alle sue preferenze.

Il Barça nelle ultime ore ha formulato un’offerta ufficiale al Djurgardens: 7 milioni di euro di base fissa, oltre a 3 milioni di bonus, per un’operazione complessiva di 10 milioni. Adesso si attende la risposta degli svedesi, mentre il 17enne centrocampista spinge per sbarcare in Catalogna. Il club catalano chiuderebbe in questa sessione di mercato l’affare, mentre il giocatore sbarcherebbe in estate a Barcellona al compimento della maggiore età. Sorpassato quindi la concorrenza anche delle squadre italiane, con Juventus e Inter che avevano manifestato interesse per Bergvall.

Specialmente i nerazzurri, lo scorso autunno, avevano incontrato l’intermediario del baby svedese nella sede di Viale della Liberazione. Ma niente da fare: Bergvall si appresta ad accasarsi nella fila del Barça.