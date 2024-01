Un’Inter mai vista: quattro novità contro la Fiorentina

L’Inter di Inzaghi è di scena questa sera sul campo della Fiorentina e ha la possibilità di ritornare in vetta alla classifica: le probabili formazioni del posticipo del ‘Franchi’

L’Inter si rituffa in campionato dopo il terzo trionfo consecutivo in Supercoppa e vuole approfittare del passo falso della rivale Juventus nel duello per lo scudetto.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno per la prima volta di due alfieri del calibro di Calhanoglu e Barella, squalificati per la trasferta sul campo della Fiorentina. Oltre a Frattesi, chance per Asllani in cambia di regia insieme all’insostituibile Mkhitaryan. In panchina c’è anche Sensi, che lascerà i nerazzurri direzione Leicester dopo la gara del ‘Franchi’. Inzaghi recupera Bastoni e fa rifiatare Acerbi nel terzetto difensivo, mentre Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco sulla corsia sinistra. In avanti spazio ovviamente al tandem Lautaro-Thuram. Sponda Fiorentina, fondamentale per Italiano il rientro di Nico Gonzalez che dovrebbe partire subito dal primo minuto nella batteria dei trequartisti dietro Beltran. Sottil favorito per una maglia da titolare su Ikone, a sinistra spazio a Parisi vista la squalifica di Biraghi.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Fiorentina-Inter, posticipo della 22° giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera al ‘Franchi’ di Firenze, verrà diretto dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna (Marini al VAR).

La sfida tra i toscani e i nerazzurri sarà visibile in esclusiva e per gli abbonati alla piattaforma DAZN. La Fiorentina non vince in campionato dallo scorso 29 dicembre contro il Torino (KO col Sassuolo e pari con l’Udinese), mentre l’Inter prima della spedizione vincente in Supercoppa ha dilagato sul campo del Monza e domenica prossima è attesa dal big match scudetto a San Siro contro la Juventus.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. A disposizione: Martinelli, Ranieri, Mina, Comuzzo, Faraoni, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Ikoné. Allenatore: Italiano

Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Kouame

Squalificati: Biraghi

Diffidati: Bonaventura, Ikone

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Stankovic, Sensi, Akinsanmiro, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: Barella, Calhanoglu.

Diffidati: –