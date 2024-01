Sorpasso improvviso, il Milan lo cede ai rivali

Stefano Pioli rischia di perdere uno dei migliori talenti messi in vetrina in questa stagione

A meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, non si escludono ancora ultimi importanti colpi nel campionato italiano. Tra i club più attivi rimane il Milan, reduce da non poche difficoltà incontrate nelle scorse settimane. La formazione rossonera ha riaccolto Matteo Gabbia dopo il prestito in Spagna e ha dato il benvenuto a Filippo Terracciano, unico vero volto nuovo di questo gennaio.

Due difensori fortemente richiesti da Stefano Pioli per allungare un reparto colpito da troppi infortuni nella prima parte di stagione. Nonostante i tanti centrali seguiti, ad oggi il club non è riuscito a regalare al tecnico altri arrivi. Tentativi andati a vuoto pure in attacco, dove presumibilmente bisognerà attendere la prossima estate per assistere a colpi davvero importanti. Nel frattempo, oltre alle entrate, il Milan ha lavorato pure sul fronte delle uscite come dimostrato dagli addii di Krunic al Fenerbahce e quello di Luka Romero all’Almeria.

Non è tutto, perché presto in casa rossonera potrebbe arrivare un’offerta importante per uno dei talenti che più si è messo in mostra in questa stagione. Stiamo parlando di Jan-Carlo Simic, centrale di difesa promosso dall’U19 alla prima squadra. Il classe 2005 ha già disputato tre incontri nelle ultime settimane, andando pure a segno all’esordio assoluto in Serie A contro il Monza nella larga vittoria ottenuta lo scorso 17 dicembre. Una crescita che non è certo passata inosservata ad un paio di big in Europa.

Calciomercato Milan, il Barcellona sorpassa il Real Madrid per Simic

Dopo essere stato già accostato al Real Madrid nei mesi scorsi, Jan-Carlo Simic è entrato adesso nel mirino di un altro grande club come il Barcellona.

Il difensore serbo, come riportato da ‘Fichajes.net’, avrebbe già incassato il gradimento tecnico da parte di Xavi. La società blaugrana negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra le più coraggiose nella gestione dei giovani e vorrebbe puntare sul centrale del Milan. La concorrenza dei rivali ‘blancos’, inoltre, potrebbe essere uno stimolo in più per cercare di approcciare l’affare nel minor tempo possibile.