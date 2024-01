Roma, un altro nome per il dopo Pinto: si pesca ancora all’estero

La fine della sessione invernale di mercato si avvicina e in casa Roma spunta il nome del possibile successore di Tiago Pinto

Un nuovo direttore sportivo straniero per la Roma: i Friedkin avrebbero individuato il successore di Tiago Pinto che a fine stagione lascerà la capitale.

La Roma pensa al dopo Tiago Pinto: a fine stagione il dirigente portoghese lascerà il suo posto in giallorosso come annunciato nelle scorse settimane ed ecco che il club si è messo al lavoro per trovare un nuovo direttore sportivo. Nella lista dei Friedkin c’è un nuovo candidato: come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di Florian Maurice, manager francese che in estate lascerà il ruolo di direttore tecnico del Rennes.

E chissà che non sia stato lui ad ispirare l’operazione Angeliño, esterno sinistro spagnolo di proprietà del Lipsia e attualmente in forza al Galatasaray. Il giocatore iberico è sempre più vicino al trasferimento in giallorosso: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, senza obblighi. Il giocatore si legherà alla Roma firmando un contratto fino a giugno per circa 2 milioni lordi ma in caso di conferma si legherà alla Roma fino al 2028.

Calciomercato Roma, ipotesi Maurice per il dopo Pinto

Attuale direttore sportivo del Rennes, Florian Maurice precedentemente ha lavorato anche all’Olymique di Lione, prima come osservatore e poi da direttore dell’area scouting.

Ex calciatore (ha giocato sempre in Francia con una parentesi spagnola), potrebbe assumere il ruolo di direttore sportivo della Roma al posto di Tiago Pinto, proseguendo sulla scia di profili stranieri nell’asse dirigenziale della Roma. Del resto, gli altri nomi in lista sono quello dell’ex Lipsia Vivell, ancora sullo sfondo al pari del connazionale Neppe che ha appena lasciato il Bayern Monaco.