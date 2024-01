Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 gennaio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Siamo tutti Siinner”. A Melbourne la finale con Medvedev. Juve, stop col rosso. E ancora, Milan, mal di rigore. In taglio basso Inter, prova di sorpasso.

Così apre il Corriere dello Sport: “La Juve sbatte”. Solo 1-1 con l’Empoli, l’Inter va a Firenze per il sorpasso. In taglio alto Tutti con Sinner, in basso Il Milan spreca, Bologna infinito e Lazio-Napoli è uno spareggio.

L’apertura di Tuttosport: “Il Var Juve funziona: semaforo rosso”. Follia di Milik, squadra in 10 dal 16′. L’Empoli ferma la fuga. A centro pagina: Colazione da Sinner. Di spalla: “Il Milan sbaglia i rigori, il Bologna no e lo beffa”.