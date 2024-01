PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 0-0: Lobotka da clonare, Isaksen floppa

Pagelle e tabellino di Lazio-Napoli, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 5,5. Dal 71′ Pellegrini 5,5

Gila 6

Romagnoli 6

Marusic 5,5

Guendouzi 6. Dal 77′ Vecino sv

Cataldi 5,5. Dall’84’ Rovella sv

Luis Alberto 5,5

FLOP Isaksen 5: ha una chance enorme nel primo tempo, ma col sinistro non è assolutamente preciso. Poteva e doveva fare meglio. Ne ha un’altra colossale pure nella ripresa, ma inspiegabilmente sceglie di fare – di tre opzioni – la cosa peggiore. Invece di tirare o servire Luis Alberto, opta per Castellanos che era messo malissimo.. Dall’84’ Pedro sv

Castellanos 5,5

TOP Felipe Anderson 6,5: top è un parolone, ma di sicuro è uno dei migliori, almeno è ispirato. Punta e salta, sembra potergli riuscire quasi tutto. Però è molto poco assistito e sostenuto dai suoi compagni. È carico e determinato, cerca di trascinare ma a volte la Lazio è un po’ confusionaria dalla sua parte.

All.: Maurizio Sarri 5

NAPOLI

Gollini 6

Ostigard 6

Rrahmani 6

Juan Jesus 5,5

Di Lorenzo 5,5

Demme 5,5. Dal 60′ Gaetano 6

TOP Lobotka 6,5: stasera si vede tutta la sua importanza capitale per questo Napoli, soprattutto rimaneggiato in questo modo. È praticamente trequarti di squadra, forse anche di più. Manda a spasso il centrocampo della Lazio ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti. Coi piedi o con il corpo.

Mario Rui 5,5. Dall’80’ Mazzocchi sv

Politano 5,5. Dall’84’ Lindstrom sv

Zielinski 5. Dall’84’ Dendoncker sv

FLOP Raspadori 5: sparito completamente dal campo. Non che gli si chiedesse chissà cosa, ma in ogni caso non riesce neanche a essere troppo utile al tipo di partita del Napoli. Il pareggo è preziosissimo, ma la sua firma c’è un po’ meno degli altri. Dal 79′ Ngonge

All.: Walter Mazzarri 6

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio) 5,5

Il tabellino di Lazio-Napoli

Ammoniti: Demme (N), Romagnoli (L), Gila (L), Cataldi (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (71′ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Mandas, Vecino, Kamada, Pedro, Casale, Hysaj, Ruggeri, Rovella, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini, Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (60′ Gaetano), Lobotka, Mario Rui; Politano, Zielinski; Raspadori.

A disp.: Contini, Idasiak, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, D’Avino, Gioielli.

All.: Walter Mazzarri

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Assistenti: Berti-Moro

IV ufficiale: Sacchi

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Paterna