PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-INTER 0-1: Mkhitaryan professore, Nico Gonzalez presuntuoso

Voti, top e flop della gara andata in scena allo stadio ‘Franchi’ e valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

FIORENTINA

Terracciano 6

TOP Faraoni 7 – Sullo 0-0 toglie un gol già fatto a Carlos Augusto. Tiene testa al brasiliano.

Martinez Quarta 5,5

Ranieri 6

Parisi 5 – Dall’89’ Milenkovic s.v.

Arthur 5 – Dal 46′ Maxime Lopez 6

Duncan 6,5 – Dall’82’ Mandragora s.v.

Ikone 5,5 – FLOP Dal 60′ Nico Gonzalez 5 – Sbaglia un rigore – calciato con troppa presunzione – che avrebbe regalato il pareggio e magari spostato l’inerzia della gara tutta in favore dei viola.

Bonaventura 6

Nzola 5,5

Beltran 6 – Dall’82’ Barack s.v.

All.Italiano 6,5

INTER

Sommer 7

Pavard 7 – Dall’82’ Bisseck s.v.

FLOP De Vrij 5,5 – In difficoltà contro Nzola. Non ha le giuste misure.

Bastoni 7 – Dal 60′ Acerbi 6

Darmian 6 – Dal 60′ Dumfries 6

Frattesi 6,5

Asllani 7

TOP Mkhitaryan 8 – Un professore universitario, ma anche un buon padre di famiglia perché sempre pronto a dare una mano ai suoi figli. Pardon, compagni. Una cosa non scontata per un giocatore del suo calibro, per giunta trentacinquenne.

Carlos Augusto 6,5

Thuram 6,5 – Dal 60′ Arnautovic 6

Lautaro 7,5 – Dal 77′ Sanchez s.v.

All.Inzaghi 7

Arbitro Aureliano 5

TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-1

14′ Lautaro

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi (89′ Milenkovic); Arthur (46′ Maxime Lopez), Duncan; Ikone (60′ Nico Gonzalez), Bonaventura, Nzola; Beltran. All.: Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (82′ Bisseck), de Vrij, Bastoni (60′ Acerbi); Darmian (60′ Dumfries), Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram (60′ Arnautovic), Lautaro (77′ Sanchez). All.: Inzaghi

ARBITRO: Aureliano di Bologna

AMMONITI: Darmian, Bastoni, Ikone, Sommer, Pavard, Mandragora