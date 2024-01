Napoli, Mazzarri che soddisfazione: “Ora siamo squadra”. Ed esalta Ngonge

Walter Mazzarri analizza il buon pareggio in casa della Lazio in una situazione di emergenza per i tantissimi assenti

Il Napoli strappa un pareggio importante in casa della Lazio in un momento di totale emergenza. All’Olimpico finisce 0-0, con pochissime occasioni ma una partita molto solida da parte degli azzurri. Tantissime assenze, ma una prestazione ordinata e difensivamente impeccabile.

Il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri soddisfatto per il punto conquistato nella capitale: “Ho visto una squadra con la S maiuscola, equilibrata, che cerca subito il recupero palla, ha avuto un possesso palla superiore a una squadra di Sarri. Abbiamo avuto questo predominio, sono stato contento. Ma lo sono stato soprattutto per Demme, si è messo a disposizione con grande serietà. Ho visto cose buone, potevamo creare qualche palla gol in più. Abbiamo provato ad andare in verticale, ma loro sono più veloci e hanno ovviato a questa cosa. Raspadori era solo perché non c’erano giocatori importanti che hanno l’attacco alla profondità. Abbiamo ritrovato una compattezza, quando sono arrivato qualcosa si è sbagliato. Come mai Lazio e Napoli ora sono così basse in classifica? Io sono arrivato da poco. Quando vinci in maniera inaspettata non è semplice ripetersi, poi tanti infortunati e tanti giocatori che devono andare via. Poi anche Olivera si è fatto male, prima che arrivassi non voglio entrare nel merito”.

Mazzarri: “Che bel Napoli. E Ngonge continui così”

Ora il Napoli è atteso dalla partita col Verona. Che squadra ritroverà il mister? “Un bel Napoli. Ci sono stati momenti in cui abbiamo incontrato corazzate, ma eravamo meno squadra. Ora coi reparti corti, riaprendoci subito dopo il recupero palla. Non era facile in trasferta contro la Lazio, ci è mancata qualche palla gol in più”.

Infine su Ngonge: “Ho avuto una bella sensazione. È arrivato in settimana, giocava in una squadra che non è di altissima classifica. Viene a Napoli in un ambiente nuovo con giocatori nuovi, non l’ho voluto mettere prima perché è un punto interrogativo. Ma ha dato belle risposte, in futuro avrà un impiego superiore se andrà avanti così”.