Milinkovic-Savic torna subito: ecco il regalo scudetto

Il ritorno di Milinkovic-Savic dall’Arabia Saudita sta diventando uno scenario sempre più credibile: può essere il regalo scudetto

La decisione di Sergej Milinkovic-Savic di abbracciare l’offerta dell’Al Hilal nella scorsa estate è stata molto controversa: dopo anni di Lazio, ci si aspettava il salto in un grande club europeo da parte del centrocampista serbo. Va detto che l’offerta araba da 20 milioni a stagione più bonus era difficile da rifiutare, ma a sei mesi di distanza la situazione sembra già essere precipitata.

La volontà del giocatore sembra essere quella di ritornare in Europa, nel calcio che conta. Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Igli Tare in esclusiva ha rivelato un retroscena su Milinkovic-Savic: la Lazio in passato aveva rifiutato due offerta da 100 milioni di euro arrivate da Milan e Manchester United. Il centrocampista serbo è già finito nel mirino di molte società, che guardano a lui come una possibile occasione per il mercato estivo: in particolare, può essere il più dolce dei regali scudetti.

Non solo la Juve, l’Arsenal punta Milinkovic-Savic: obiettivo per l’estate

Secondo quanto riportato su Fichajes.net, l’Arsenal avrebbe individuato in Sergej Milinkovic-Savic il grande obiettivo per il mercato estivo, assecondando la volontà del giocatore di lasciare l’Arabia Saudita dopo appena una stagione.

Il centrocampista serbo può essere il regalo dei Gunners a Mikel Arteta, che anche quest’anno sta mantenendo il club ai vertici del calcio inglese ed è una delle più serie candidate alla vittoria della Premier League. I corteggiamenti delle società inglesi per il Sergente, come detto sopra, ha una storia importante alle spalle e in estate potrebbe finalmente diventare realtà. Nei giorni scorsi, poi, Milinkovic-Savic è stato nuovamente associato alla Juventus: anche la storia tra il serbo e la Vecchia Signora ha un grande passato, con il club piemontese che a più riprese ha pensato a lui per rinforzare la propria mediana. La concorrenza dei club inglesi, però, potrebbe complicare ancora una volta i piani della Juve: l’Arsenal potrebbe garantire un ingaggio molto più alto rispetto a quello che percepirebbe SMS a Torino. Insomma, il ritorno del Sergente in Europa prende sempre più forza.