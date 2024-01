Meluso chiude il caso Osimhen: “Non è corretto pensarlo”

Le parole del ds Meluso poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Napoli. Da Zielinski ad Osimhen: gli spunti di mercato non sono mancati

Partita di nevralgica importanza quella che il Napoli è in procinto di giocare all’Olimpico contro la Lazio. Reduce dalla finale di Supercoppa persa contro l’Inter, gli Azzurri vogliono dare continuità al successo maturato in campionato contro la Salernitana per non perdere contatto dal treno Champions.

Non sono pochi, però, i temi di mercato che agitano le acque in casa partenopea. Da Zielinski, sul quale è piombato da tempo l’Inter, ad Osimhen, le cui recenti dichiarazioni hanno fatto molto rumore. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Meluso ha passato in rassegna le situazioni riguardanti i due tenori del Napoli. A cominciare dal rebus Zielinski: “Piotr è un professionista. Stiamo pensando solo ed esclusivamente alla gara di oggi; match importante per poterci rimettere in carreggiata per la corsa Champions. Del resto parliamo meno; Piotr è un professionista, finché gioca con noi deve mettersi al servizio della squadra”.

Meluso su Osimhen: “Ha sempre voglia di vincere, l’aspetto agonistico non gli è mai mancato”

Immancabile poi una puntualizzazione sulle voci legate al futuro di Victor Osimhen, al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Meluso si è espresso in questi termini:

“Magari è una mentalità non particolarmente corretta quella di pensare che se un giocatore sta meditando di cambiare squadra non possa essere determinante. Osimhen come Zielinski li vedo spesso in allenamento, ha sempre voglia di vincere. L’aspetto agonistico non gli è mai mancato. Sono discorsi che si vedranno a fine campionato. Quando tornerà, sarà nelle condizioni fisiche e mentali per portare la squadra più in alto possibile”.