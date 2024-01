Lukaku, svolta e addio immediato alla Roma: se ne va il 31 gennaio

Lukaku non può dire di no, possibile svolta a sorpresa nel futuro del bomber della Roma. L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Roma di Daniele De Rossi è ripartita nel segno di Romelu Lukaku. È stato del belga il primo gol dei giallorossi dopo il ribaltone in panchina con l’esonero di Mourinho.

L’ex Inter è già in doppia cifra tra campionato ed Europa League e, nonostante qualche big match steccato (per colpe anche non sue), sta guidando la Roma con i suoi gol. De Rossi si aggrappa a lui e Dybala per la rimonta Champions, nel frattempo però arrivano importanti indiscrezioni anche in sede di calciomercato. I rumors riguardano addirittura gli ultimi giorni della sessione invernale ancora in corso.

Calciomercato Roma, il Chelsea richiama Lukaku: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Chelsea potrebbe richiamare Lukaku a Londra entro l’1 febbraio, giorno della chiusura del mercato invernale. La squadra di Pochettino è a caccia di gol e potrebbe valutare anche la soluzione ‘interna’.

Il bomber giallorosso, come noto, è alla Roma in prestito dai ‘Blues’ e la sua permanenza nella capitale è ancora tutta da scrivere. La dirigenza del club londinese potrebbe anche valutare il rientro anticipato del belga, stando a quanto riferito dal portale. In ogni caso, rimangono pochi giorni e difficilmente Lukaku si muoverà entro il 31 gennaio.