Inzaghi infiamma Inter-Juve: “Pensiamo alla Fiorentina e non a classifiche fittizie”

Inzaghi infiamma già Inter-Juve prima del fischio d’inizio del Franchi: “Pensiamo alla Fiorentina e non a classifiche fittizie”

È la serata di Fiorentina-Inter. I nerazzurri sono di scena al Franchi per tornare in vetta alla classifica con una gara in meno rispetto alla Juventus, a sette giorni dal Derby d’Italia di San Siro.

A ‘DAZN’, prima del fischio d’inizio, è intervenuto Simone Inzaghi: “Noi dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare a classifiche fittizie e recuperi. Stasera abbiamo una partita molto difficile, la sua classifica, il percorso in Conference e la Coppa Italia certificano la forza della Fiorentina”.

Sulle scelte di formazione: “Asllani sta facendo un ottimo percorso, chiaramente ha davanti a sé un grandissimo giocatore. Ma ha sempre fatto la sua parte e penso che la farà anche stasera. Carlos Augusto? Ha giocato tantissimo e sta facendo molto bene. Sto facendo delle rotazioni – conclude il tecnico nerazzurro – Acerbi e Dimarco stanno bene ma devo cercare di utilizzare tutti i giocatori che mi danno ottime risposte”.