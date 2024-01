Invade il campo per picchiare l’arbitro: clamoroso dopo il rigore

Clamoroso dopo l’assegnazione del rigore: entra in campo per picchiare l’arbitro

Ha invaso il campo e inseguito il direttore di gara con l’obiettivo di mettergli addosso le mani. Una scena clamorosa dopo che l’arbitro, poco prima, aveva assegnato un calcio di rigore.

L’episodio si è verificato in League One, la Serie C inglese, nel corso della partita tra Port Vale e Portsmouth. Il match è stato vinto dalla squadra ospite per 1-0 con rete segnata dal dischetto da Colby Bishop a due minuti dal termine. Una decisione, quella dell’arbitro, che ha spazientito i tifosi della squadra di casa, tanto è vero che un supporter del Port Vale è riuscito ad entrare in campo per tentare di picchiare il direttore di gara Craig Hicks. L’uomo ha letteralmente inseguito l’arbitro per diversi metri, prima di essere fermato da addetti e giocatori.

Il Portsmouth ha ricevuto appunto un rigore all’88’ dopo che Abu Kamara è stato abbattuto da Conor Grant in area, con Colby Bishop che ha realizzato il penalty. Una decisione che non è però sembrata molto chiara, con i tifosi del Port Vale infuriati per il fatto che non fosse stato commesso un fallo per un intervento su Ethan Chislett pochi istanti prima che fosse assegnato il rigore per gli ospiti. Da qui la decisione del direttore di gara, non gradita dai supporters di casa. Il tifoso è stato fermato, ora bisognerà capire quale sarà la pena nei suoi confronti.