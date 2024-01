Inter e arbitri, nuove polemiche: “Errori sempre a favore dei nerazzurri”

Tiene ancora banco la polemica sugli arbitri dopo la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli

La 22esima giornata di campionato inizia con nuove polemiche arbitrali sulla scia di quelle nate in settimana dopo la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli che ha visto trionfare i nerazzurri.

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il noto giornalista ed opinionista Giancarlo Padovan è tornato a parlare delle recenti polemiche sul mondo arbitrale. Polemiche costanti e riaccesesi dopo la recente finale di Supercoppa Italiana che ha visto l’Inter trionfare sul Napoli. Gli azzurri hanno protestato per la direzione arbitrale di Antonio Rapuano di Rimini, ma secondo Padovan la squadra di Inzaghi “ha meritato di vincere la Supercoppa italiana” nonostante un “arbitro inadeguato che è stato scelto per dirigere la partita”.

Secondo Padovan, la direzione di Rapuano fa uscire “l’Aia indebolita, male ancora una volta” così come “il calcio italiano” che in Arabia Saudita ha “raccolto pochi consensi e poche presenze” in riferimento agli spalti vuoti in terra saudita, in particolar modo in occasione delle semifinali del nuovo format della Supercoppa italiana.

Supercoppa e polemiche arbitrali, parla Padovan

Secondo Padovan è fisiologico che in questo momento “in Italia ci sia una squadra che sta giovando più delle altre degli errori arbitrali”. Il giornalista, infatti, sottolinea come nei momento cruciali gli errori favoriscono “sempre un solo club come l’Inter”.

Già, quegli errori dei fischietti che “sono ripartiti e spiace” dato che – come sottolinea Padovan – “il gioco premia comunque una squadra come quella di Inzaghi”. .