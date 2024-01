Fiorentina-Inter, nuova bufera Var: “Tutto spento”

Fiorentina-Inter, nuova bufera sul gol dell’1-0 di Lautaro Martinez: “Var spento”. Le reazioni social dei tifosi

L’Inter la sblocca subito a Firenze e conduce per 1-0 grazie al gol, nemmeno a dirlo, di Lautaro Martinez. È di nuovo bufera, però, sull’utilizzo del Var.

Per il contatto Lautaro-Parisi in occasione del vantaggio ospite ma soprattutto per la trattenuta di Bastoni su Ranieri. In entrambe le occasioni il Var, Doveri, decide di non richiamare l’arbitro. Sui social scoppia la polemica, ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Lautaro spinge il giocatore della Fiorentina e segna

Var spento e gol convalidato#MarottaLeague — Miss Smith⚪⚫#IoStoConLaJuventus⚪⚫🐶🐱🎸 (@MissSmi38523209) January 28, 2024

@AIA_it ma continuate a prenderci per i fondelli??? Ma siete veramente venduti

Gol dell’Inter da annullare!!! Ah già al VAR c’è Doveri!!!!!! — paolo meucci (@paolomeucci66) January 28, 2024

Angolo inesistente!

Gol viziato da una spinta di Lautaro.

Solito VAR muto.#MarottaLeague #FiorentinaInter — Zio_Frank_1_Jj (@Zio_Frank_1_Jj) January 28, 2024

Era scontato che il var convalidasse il goal — p guarrella (@GuarrellaP) January 28, 2024