DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter | Le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo le gare giocate tra venerdì, sabato e oggi, si chiude la domenica della ventiduesima giornata del campionato di Serie A con il match tra la Fiorentina e l’Inter, entrambe reduci dagli impegni in Supercoppa Italiana.

I padroni di casa guidati in panchina dall’allenatore Vincenzo Italiano, eliminati seccamente dal Napoli di Walter Mazzari nella semifinale della Supercoppa, si presentano a questo appuntamento dopo aver pareggiato in casa contro l’Udinese di Gabriele Cioffi nell’ultima partita disputata in campionato. Di contro, i vincitori della manifestazione nazionale, 1-0 in pieno recupero contro il Napoli (decisivo Lautaro Martinez), col ‘Re di Coppe’ Simone Inzaghi al comando, arrivano a questa sfida dopo aver battuto nettamente per 5-1 il Monza di Raffaele Palladino lontano dalle mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-INTER

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi, Arthur, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Sottil, Beltran.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro.

