Da Spalletti a Reja, Mazzarri ‘cacciato’: “In pensione”

Da Spalletti a Reja, Mazzarri ‘cacciato’ dai tifosi del Napoli: “In pensione”. Le reazioni dopo il primo tempo dell’Olimpico

Non si sblocca Lazio-Napoli. All’Olimpico è ancora 0-0 fra i padroni di casa e i campioni d’Italia in carica in piena emergenza. Oltre a Meret, Anguissa e Osimhen, Mazzarri deve infatti fare a meno di un altro titolarissimo, Kvara squalificato.

La prestazione degli ospiti, però, non sta affatto soddisfacendo i tifosi azzurri, al netto delle pesanti assenze. Mazzarri finisce nuovamente nel mirino per la mancanza di “gioco” e pericolosità offensiva. I tifosi chiedono subito un nuovo cambio in panchina da parte del presidente De Laurentiis.

Lazio-Napoli, tifosi azzurri contro Mazzarri: “Dimettiti”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

comunque noi facciamo acquisti per farli marcire in panchina mazzarri tieni 85 anni ma quando vai in pensione — Anna (@queendeldivano) January 28, 2024

Ma quando lo cacciamo a mazzarri…ma si può giocare in questo modo senza mai andare in avanti e passare sempre dietro ROBA DA PAZZI #LazioNapoli — Chrispower98 (@ChristianFatto7) January 28, 2024

Mi sa che Mazzarri una voglia intrinseca di farsi esonerare ce l’ha. — Ludovica Donnarumma (@DLudovica) January 28, 2024

Stiamo giocando “alla Mazzarri”, si come l’Inter di Mazzarri identico e preciso, Politano par Ricky Alvarez, Mario Rui Nagatomo, JJ ‘o tenimme…#LazioNapoli — O’ Bellucciano sap a iss 🇺🇦 🇪🇺 (@obelluccian) January 28, 2024

Mazzarri ha talmente studiato che ripropone da 10 anni la stessa giocata al calcio d’inizio con il solito lancio lungo sulla corsia laterale che noi puntualmente spediamo in fallo laterale. — AlessandroAuz 🇳 💙🇮🇹 (@AleAuz86) January 28, 2024

Sarri vs Mazzarri, sfida tra i King del pianto e del lamento — Cob (@Cobretti_80) January 28, 2024