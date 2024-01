Altro che De Zerbi e Motta, un big italiano sulla panchina del Barcellona

Il Barcellona è a caccia di un nuovo allenatore: tra Roberto De Zerbi e Thiago Motta spunta un big italiano per la panchina blaugrana

Terremoto Barcellona. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Villarreal, è arrivato l’annuncio di Xavi: il tecnico ha ufficializzato l’addio al club a fine stagione.

Una separazione che era nell’aria, ma che ora ha avuto il carattere dell’ufficialità. Resta da vedere se l’ex centrocampista riuscirà a tenersi la panchina blaugrana fino a giugno, considerato che gli ultimi deludenti risultati hanno fatto spuntare più di qualche voce su un possibile esonero già a stagione in corso.

Che sia ora o, più probabile, a giugno, il Barcellona ha comunque bisogno di individuare l’allenatore a cui affidare un nuovo progetto e questa volta i catalani guardano con molta attenzione all’Italia o a tecnici italiani. Roberto De Zerbi è uno dei papabili, visto quanto bene sta facendo al Brighton: l’ex Sassuolo è anche tra i candidati anche alla successione di Klopp al Liverpool. L’altro nome è Thiago Motta che sta portando il Barcellona in zona Europa. Ma tra i due ‘litiganti’ a godere potrebbe essere un terzo profilo, sempre italiano.

Il Barcellona pensa a Conte: sorpresa per la panchina

Stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, infatti, Antonio Conte sarebbe il nome a cui starebbe pensando Deco, direttore sportivo del Barça, per sostituire Xavi.

Un profilo che si discosterebbe in maniera netta dai due precedenti per stile di gioco, ma che piace per la capacità di trasmettere grinta e mentalità vincente alle sue squadre. Proprio quello che in questo momento sembra mancare al Barcellona. Il club potrebbe così, per una volta, rinnegare le proprie idee e la propria identità di gioco, affidandosi ad un tecnico che nella sua carriera è riuscito a vincere o comunque far bene in qualsiasi posto.

Il nome di Conte è quindi in cima alle preferenze di Deco, ma non tra quelle dei tifosi: stando alla stessa fonte, infatti, il profilo del tecnico salentino non entusiasma più di tanto il popolo blaugrana che vorrebbe vedere in panchina un allenatore più vicino alle idee di gioco che ha sempre provato a proporre il club.