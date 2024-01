Simeone corre ai ripari in Serie A: colpo nerazzurro, lo ritrova dopo 15 anni

L’Atletico Madrid sta cedendo Soyuncu al Fenerbahce e Simeone ha puntato un difensore che gioca in nerazzurro e ha già allenato tanti anni fa

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato invernale, che di grossi botti non ne ha riservati. In Italia le big si sono comunque mosse con colpi non sensazionali ma nomi sicuramente interessanti che in prospettiva possono diventare importanti e molto utili ai propri allenatori. Il Milan ha preso Terracciano e ha ripreso Gabbia per necessità, l’Inter ha puntato su Buchanan, la Juve su Djalo e il Napoli ha ufficializzato già Traore e Dendoncker in attesa di Perez. Anche il Monza e il Verona si sono mosse parecchio mentre l’Atalanta è subito corsa ai ripari con Hien per la difesa.

Nel resto d’Europa le cose si stanno muovendo a velocità lenta ma costante, con qualche possibile colpo di scena che può riguardare anche la Serie A. Ad esempio in Spagna l’Atletico Madrid potrebbe decidere di cambiare strategia per quanto riguarda la difesa. In queste ore i Colchoneros stanno chiudendo la cessione di Caglar Soyuncu al Fenerbahce. Si attende ormai solo che sbarchi a Istanbul, lo stanno tutti aspettando compreso l’amico e compagno di nazionale Cengiz Under. Il centrale turco ha giocato pochissimo a Madrid, motivo per il quale anche la Roma si era molto interessata essendo un vecchio pallino. Il trasferimento di Soyuncu al Fener, però, potrebbe avere anche ricadute su un club italiano come l’Atalanta.

L’Atletico Madrid punta Palomino per sostituire Soyuncu

Secondo ‘Marca’, infatti, a sorpresa la dirigenza dell’Atletico Madrid avrebbe deciso di sostituire il centrale ex Leicester e aggiungere un altro tassello in difesa. Alle stesse condizioni, in prestito, o con il contratto in scadenza a giugno. Il ds Andrea Berta ha scandagliato il mercato e tra i nomi della lista ci sarebbe anche Jose Palomino, difensore dell’Atalanta che in questa stagione – anche e soprattutto per gli infortuni – ha giocato davvero pochissimo.

Con l’arrivo di Hien, pagato ben 7 milioni dalla Dea al Verona, gli spazi si sono ristretti anche se i nerazzurri avevano comunque una coperta cortissima in difesa. E allora l’Atletico ha messo nel mirino l’argentino, 34 anni e col contratto in scadenza proprio a giugno. Da valutare quindi se i Colchoneros andrebbero a riconoscere un indennizzo all’Atalanta, che però affronterà un febbraio delicatissimo con tanti scontri diretti tra Lazio, Milan e Inter, per poi rituffarsi nell’Europa League. E Hien si è tra l’altro infortunato, anche se non dovrebbe star fuori più di 3 partite. Ma intanto va registrata la possibilità che Palomino lasci la Serie A per ritrovare Diego Simeone dopo addirittura 15 anni. Nel 2009, infatti, l’argentino era al San Lorenzo e ha collezionato una presenza quando in panchina c’era proprio il Cholo.