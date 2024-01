“Siamo contenti per Baldanzi”: il messaggio di Nicola alla Roma

Le dichiarazioni di Davide Nicola, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa sul futuro del baby Baldanzi che è inseguito dalla Roma sul mercato

Le sirene di mercato al momento non lo distraggono. Tommaso Baldanzi entra nella ripresa all’Allianz Stadium e punisce la Juventus, regalando un punto preziosissimo all’Empoli nella rincorsa salvezza.

Proprio lui, nei desideri della Roma nell’ultima settimana, con i giallorossi che stanno provando a portarlo alla corte di De Rossi in questo rush finale del mercato di gennaio. Primo centro stagionale per il fantasista classe 2003, partito dalla panchina e finora frenato dagli infortuni. Davide Nicola se lo coccola e dribbla i rumors sul conto del suo gioiello: “Siamo contenti per ‘Balda’, è un giocatore dell’Empoli. Non parlo di questo con i ragazzi e non vado a trattare adesso un argomento come il mercato – risponde l’allenatore dei toscani alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Siamo totalmente immersi nel lavoro che dobbiamo fare, che le altre cose non ci interessano. Dobbiamo creare un castello e lavorare tutti insieme. I ragazzi credono in questo percorso e per me è una soddisfazione enorme”.

Quattro punti in due partite in panchina per Nicola, che ha dato nuovo slancio all’Empoli: “Sapevamo di avere contro una squadra forte, abbiano cercato di lavorare in settimana per limitare i loro punti di forza. Adesso è presto per fare previsioni. Abbiamo ancora dei giocatori fuori e dobbiamo fare uno studio più approfondito sulla rosa per costruirci un’identità forte. Non vogliamo rinunciare a giocare e nel frattempo portare a casa dei punti importanti ci aiuta”, ha concluso Nicola.