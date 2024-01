Salta il patteggiamento: “Risoluzione dell’accordo con la Procura Federale”

Decade l’accordo con la Procura Federale per la scadenza del termine, il patteggiamento con la FIGC salta definitivamente

Una delle parole entrante nel lessico quotidiano delle ultime stagioni calcistiche è patteggiamento: una parola che assunto contorni quasi negativi da parte delle tifoserie, ma che nient’altro è che uno strumento previsto dalla Giustizia sportiva e necessario per mantenere rapporti collaborativi tra la Figc e le società italiane.

Non sempre però il patteggiamento si rivela la strada giusta, tanto che in alcuni casi limite si può arrivare anche alla decadenza dell’accordo tra le parti. È quello che è successo tra La Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’A.S.D. Playground Velletri: con un comunicato emanato in data odierna, la FIGC ha annunciato la risoluzione dell’accordo. Di seguito le motivazioni: “Atteso che, ad oggi, la medesima società (ndr A.S.D. Playground Velletri) non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento. Considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto visto l’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione

dell’accordo raggiunto dalla società A.S.D. PLAYGROUND VELLETRI con la Procura Federale e

reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 209/AA dell’8 novembre 2023”.