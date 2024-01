Rosso diretto, doppio guaio per Allegri: in dieci per 70 minuti e out con l’Inter

Juventus nei guai con l’Empoli. I bianconeri restano in dieci prima della metà del primo tempo, espulsione che toglie anche un big con l’Inter

Per la Juventus, la gara con l’Empoli si è complicata improvvisamente e in maniera imprevista. I bianconeri avevano iniziato con un paio di buone occasioni sotto porta, poi però per Allegri è arrivata una vera doccia fredda con una espulsione a rovinare i piani.

Brutto fallo di Milik a centrocampo, Marinelli inizialmente ha sanzionato il polacco con il giallo, ma poi, richiamato alla on field review dal Var, ha espulso l’attaccante polacco. Dunque, Juventus in dieci per oltre 70 minuti e Milik che non ci sarà con l’Inter.