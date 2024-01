Probabili formazioni Milan-Bologna: Pioli non cambia, Motta con Zirkzee

Le formazioni di Milan-Bologna, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, in programma stasera a San Siro

Non cambia Stefano Pioli. Il tecnico di Parma è pronto a schierare per la terza volta consecutiva la stessa formazione.

Il Milan, che ha battuto la Roma e l’Udinese, si appresta, dunque, a sfidare anche il Bologna. Sarà così Yacine Adli a guidare il centrocampo, con Tiijani Reijnders al suo fianco. Qualche metro più avanti troveremo Ruben Loftus-Cheek, che darà una mano al tridente offensivo, formato da Rafa Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic. Luka Jovic e Noah Okafor, decisivi contro i bianconeri al Friuli, partiranno dunque ancora dalla panchina. La difesa a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà formata da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Il francese può così svolgere il suo ruolo naturale di terzino sinistro.

Per quanto riguarda il Bologna, Thiago Motta recupera in tempo Saelemaekers. Il belga, ex di turno, sarà schierato sulla trequarti con Orsolini e Ferguson, alle spalle chiaramente di Zirkzee. A centrocampo spazio, poi, a Freuler con Aebischer. La novità in difesa è rappresentata da De Silvestri, che prende il posto dello squalificato Posch. Sull’altra fascia ecco Kristiansen, con Beukema e Calafiori al centro. Tra i pali Skorupski.

Le formazioni di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Serie A, Milan-Bologna: dove vederla in tv

Milan-Bologna, che andrà in scena sabato 27 gennaio, alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta, come di consueto, su DAZN. Per gli abbonati a Sky sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Il calendario di Milan e Bologna

Febbraio per il Milan sarà il mese del ritorno in Europa. Prima della sfida in programma contro il Rennes, il prossimo 15 febbraio, la squadra di Pioli sfiderà in Serie A, il Frosinone (03/02 alle 18.00) e il Napoli (11/02 alle 20.45). Il Bologna, invece, dopo la sfida di San Siro, è atteso da tre gare casalinghe, contro Sassuolo (3 febbraio), Lecce (11 febbraio) e Fiorentina (14 febbraio)