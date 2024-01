Probabili formazioni Juventus-Empoli: Yildiz per Allegri, Nicola si affida all’ex Cerri

La Juventus ha l’occasione di allungare sull’Inter, rimasta ad una partita giocata in meno per via della Supercoppa. In caso di vittoria, i bianconeri si presenterebbero da primi in classifica alla sfida della settimana prossima a San Siro

Tra la Juventus e la sfida con l’Inter c’è però l’Empoli. I toscani sono tornati alla vittoria contro il Monza, ma non stavano attraversando un buon periodo, che ha infatti portato all’esonero di Andreazzoli e all’arrivo in panchina di Nicola, che ha subito centrato i tre punti.

Per la Juventus, non ci sarà ancora una volta Federico Chiesa. L’attaccante è al lavoro per recuperare in vista dell’Inter e non ha lavorato a sufficienza con la squadra per poter essere a disposizione contro l’Empoli. Ci vuole massima cautela, la stessa applicata per Adrien Rabiot, altra assenza altisonante nella gara di questa sera. In difesa il dubbio è legato a Danilo, diffidato. Può riposare, al suo posto uno tra Rugani ed Alex Sandro. A centrocampo, Fabio Miretti prenderà il posto di Rabiot, la mediana sarà completata da Manuel Locatelli e Weston McKennie. Sulle Mister Max Allegri resta vago, ma Andrea Cambiaso e Filip Kostic partono in vantaggio su Timothy Weah e Samuel Iling-Junior. Davanti nessun dubbio, il tandem è composto da Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic.

Per il nuovo Empoli di Davide Nicola, tutto confermato in base alla bella vittoria contro il Monza. Date anche le assenze in attacco di Caputo, Destro a cui si aggiunge quella di Kovalenko, le scelte vanno verso la riproposizione dell’XI che ha trovato la vittoria la settimana scorsa. Con un Szymon Zurkowski in grande spolvero e reduce da una tripletta e un Alberto Cerri, “ex” della gara, davanti.

Juventus-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Juventus ed Empoli, valevole per il 22° turno di Serie A – il terzo del girone di ritorno -, sarà trasmessa su DAZN per gli abbonati. Fischio d’inizio alle ore 18:00, presso l’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà diretta da Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Rossi C.. Il quarto uomo sarà Pronterà. Al VAR saranno presenti Doveri e Valeri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Chiesa, Kean, Rabiot, De Sciglio, Djalò

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Kovalenko

Il calendario di Juventus ed Empoli

Il percorso della ‘Vecchia Signora’ è inevitabilmente segnato dalla prossima settimana, dopo la sfida in casa contro i toscani, i bianconeri faranno visita all’Inter per il ‘Derby d’Italia’. Una gara che, nonostante sia molto presto, verrà inevitabilmente legata alla parola Scudetto. Poi le sfide contro Udinese in casa, Verona e Frosinone di nuovo a Torino. Per gli azzurri empolesi, dopo la gara allo Stadium, ci saranno Genoa, Salernitana, Fiorentina e Sassuolo nel corso del mese di febbraio.