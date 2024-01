PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 2-2: Giroud delude, bomber Loftus-Cheek

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Bologna, match valevole per la ventiduesima  giornata del massimo campionato italianoÂ

Finisce in parità il match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A tra il Milan di Stefano Pioli e il Bologna di Thiago Motta

A sbloccare la sfida sono i rossoblu con Zirkzee, l’uomo più atteso a San Siro. L’attaccante va a segno facendola passare tra le gambe di Maignan. Kjaer, poi, sfiora il pareggio di testa, mandando alto da due passi. La più grande occasione arriva, però, al 41′ con Giroud, che sbaglia dal dischetto. Un paio di minuti dopo ci pensa Loftus-Cheek a trovare il gol del pareggio.

Nella ripresa, Zirkzee spreca, dopo un errore di Kjaer. Al 64′ il Milan risponde, colpendo la traversa con Reijnders. Poi al 74′ un altro rigore sbagliato da Theo Hernanderz. All’84’ è ancora Loftus-Cheek a metterla dentro, prima del 2 a 2 finale di Orsolini, che contrariamente ai rossoneri, dal dischetto non sbaglia.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 5

Calabria 5 – Dal 59′ Florenzi 6,5

Kjaer 6

Gabbia 6,5

Hernandez 5,5

Adli 5,5 – Dal 59′ Musah 6

Reijnders 6

Pulisic 5,5 – Dall’86’ Okafor s.v.

TOP – Loftus-Cheek 7,5 – Stasera è il valore aggiunto del Milan. Un po’ centrocampista, un po’ attaccante, all’inglese è bastato ritrovare una condizione fisica accettabile per tornare a fare la differenza. Con la doppietta di stasera sale a cinque reti in Serie A. La doppia cifra non è poi così lontana.

Leao 6 – Dall’86’ Terracciano 5

FLOP Giroud 4,5 – Dopo il Borussia Dortmund arriva un altro rigore sbagliato dal francese, che calcia debolmente permettendo a Skorupski di intercettarlo. Al di là del penalty, però, il nove del Diavolo non riesce a dare il suo apporto, perdendo ampiamente la sfida a distanza con Zirzkee. Non è mai dentro la partita, faticando a giocare per i compagni e a rendersi pericoloso. Si fa notare solo per un tacco smarcante per Adli nei primi minuti di gioco. Davvero troppo poco. Dal 60′ Jovic 5

All. Pioli 6 –

BOLOGNA

Skorupski 7

De Silvestri 5,5 Dall’82’ Lucumi s.v.

Beukema 5,5

Calafiori 6

Kristiansen 5,5

Ferguson 6

Freuler 7

Aebischer 6 – Dal 66′ Moro 6

Fabbian 6 – Dall’82’ Orsolini 7

Zirkzee 7,5

Urbański 6 – Dal 66′ Saelemaekers 6,5

All. T. Motta 6,5

TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 2-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Pellegrino, Simić, Terracciano; Musah, Zeroli; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Fabbian, Zirkzee, Urbański. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Corazza, Ilić, Lykogiannīs, Lucumí; Moro; Karlsson, Orsolini, Saelemaekers. All.: Motta.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammonizioni: 2′ Calafiori (B), 18′ Leao (M),36′ Calabria (M), 40′ Ferguson (B), 44′ Adli (M), 46′ Loftus-Cheek (M), 57′ Urbański (B), 90′ Musah (M)

Espulsioni:

GOL: 29′ Zirkzee (B), 44′ e 85′ Loftus-Cheek (M), 91′ Orsolini su rigore (B)