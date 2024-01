Nuova bufera al Var: attesa infinita e gol irregolare

Il gioco è rimasto fermo per diversi minuti per accertare la decisione presa in campo dalla terna arbitrale

Dopo settimane di intense polemiche, cui ha fatto seguito una clamorosa intervista rilasciata in forma anonima da un arbitro in attività in Serie A, questo pomeriggio nel corso dell’ultimo turno di campionato ecco che il Var è tornato a far discutere con una gestione non proprio perfetta di un episodio dubbio.

Al ventesimo del primo tempo del match vinto dal Venezia contro la Ternana, ecco il caso che tanto scalpore ha creato. I padroni di casa erano infatti passati in vantaggio grazie alla rete di Christian Gytkjaer, subito però cancellata dalla segnalazione di fuorigioco pescata dall’assistente arbitrale. Un episodio che giustamente è stato subito analizzato in sala Var grazie con il tracciamento delle linee esatte per valutare con maggiore precisione la posizione del centravanti danese prima del gol.

Una revisione durata però più a lungo del previsto, con il gioco che – tra lo stupore e la rabbia generale – è rimasto fermo per circa tre minuti e mezzo. Una volta tracciate le linee sulla base delle proiezioni dei calciatori, dopo un’eternità dal Var è arrivato l’atteso responso: confermata la decisione presa dal guardalinee e rete dunque annullata al Venezia per posizione irregolare di Gytkjaer al momento della conclusione sporcata di Johnsen.

Nuovo caso Var in Serie B, attesa lunghissima e rete annullata

Quanto avvenuto sul campo del Venezia questo pomeriggio, in un match vinto dai padroni di casa sulla Ternana grazie alla rete di Busio all’84’, non fa che alimentare le polemiche piovute sul Var nelle ultime settimane.

Ad onor del vero, però, l’episodio va contestualizzato in uno scenario di non facile lettura. Questo pomeriggio, infatti, la nebbia fittissima calata sullo stadio Pier Luigi Penzo ha condizionato non poco la visibilità dell’incontro, specialmente in diretta televisiva. Per questa ragione, con ogni probabilità, le immagini poco nitide fornite quest’oggi dalle telecamere presenti avranno rallentato il lavoro di ricostruzione di linee e proiezioni da parte dei tecnici in sala Var.