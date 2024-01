Motta esulta ma non pensa al futuro: “Testa al Bologna, ecco l’obiettivo”

Le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa al termine del match di San Siro, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A

Il Bologna di Thiago Motta esce con un pareggio da San Siro, dopo un match davvero spettacolare e ricco di gol.

Il tecnico dei rossoblu non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra che ha fatto la partita per piĂą di un’ora contro il Milan: “L’espulsione non cambia nulla – afferma Thiago Motta in conferenza stampa – E’ un episodio sul quale non ho avuto spiegazioni. Non parlo dell’arbitro, lo farĂ Sartori se vorrĂ e se ritiene di farlo. I miei giocatori hanno fatto una partita fantastica, con grande coraggio. La squadra vuole fare la partita e vincere e lo abbiamo provato a farlo sempre. Non vogliamo mai perdere e stasera potevamo anche vincere. Il risulto cambia le valutazioni, ne sono consapevole, ma sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto”.

Milan-Bologna, Motta: “I rossonero sono ancora in corsa per lo Scudetto”

Thiago Motta dopo l’espulsione è stato fischiato da San Siro. Il suo passato da interista non lo ha certo aiutato, ma il mister non pensa di trasformare le contestazioni in applausi un giorno:

“Io penso solo al Bologna, penso di dare il massimo come sempre – prosegue -. Mi sto godendo quanto sto facendo, stasera esco da questo stadio con i piedi per terra, come i miei ragazzi”.

Tra Scudetto e Champions League – “Penso ancora che il Milan sia una squadra candidata a vincere il titolo. Obiettivo Champions per il Bologna? L’obiettivo è pensare alla prossima partita e vincere, spero che mi possa fare la stessa domanda a fine stagione”