“Monetizzare subito”: Maignan venduto dopo l’errore

Il gol del vantaggio del Bologna contro il Milan con Zirkzee che trova la complicità di Maignan: il portiere ‘cacciato’ dai tifosi

Due a due pirotecnico tra Milan e Bologna. La squadra di Thiago Motta è passata in vantaggio con Zirkzee che ritrova il gol dopo un periodo di digiuno. L’attaccante olandese va in rete al 29′, approfittando di un batti e ribatti nell’area rossonera: una conclusione che trova la complicità di Maignan che si fa sorprendere sul suo palo, con la palla che gli passa sotto le gambe.

Una rete che scatena i tifosi rossoneri e non solo contro il portiere francese che, in questa stagione, non sta ripetendo le prestazioni delle scorse annate con qualche errore di troppo che fa infuriare i sostenitori del Diavolo.

Anche questa sera in molti hanno sottolineato il mancato intervento del numero 16 rossonero per il quale, tra l’altro, è stato fermato il match al minuto sedici dopo quanto accaduto a Udinese. Dopo il momento della solidarietà e del messaggio contro il razzismo, è però anche il momento del campo e questa volta i tifosi del Milan sono contro il proprio portiere.

Milan-Bologna, Maignan nel mirino: “Da monetizzare subito”

Sono tantissimi su X i tweet di chi evidenzia l’errore del portiere francese sulla conclusione di Zirkzee, almeno quanti quelli che sottolineano come l’estremo difensore milanista sia stato tutto fuorché impeccabile in questa prima parte di stagione.

“Ennesima papera di Maignan” scrive un utente ed un altro parla di “solita papera” per il portiere. E c’è anche chi chiede una cessione immediata: “Monetizzare subito Maignan finché possibile. Spapera ogni tre partite”.

Ecco alcuni tweet:

Ennesima papera di maignan — i ladri scappano le guardie inseguono (@_caleriserva) January 27, 2024

Male male qui Maignan, gol in mezzo alle gambe sul suo palo.#MilanBologna#Maignan#Zirkzee — Lazarus (@DaniLazarus89) January 27, 2024

Le comiche Poi solita papera di Maignan — ᵐ (@memethegoat) January 27, 2024

A me spiace perché sta pure simpatico, ma sarebbe ora di accettare che Maignan è un buon portiere.

Nulla di più. — Alessandro Crisanti (@AleCrisa86) January 27, 2024

Se c'è in porta Maignan è gol — Gianlu (@G_End_Inter11) January 27, 2024