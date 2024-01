Juventus, capitano prima dell’addio: c’è il sostituto a bordocampo

La Juventus ospita l’Empoli nella gara della ventiduesima giornata di Serie A: scelta a sorpresa e nuovo capitano per la squadra bianconera

Doppia novità di formazione nella Juventus che sfida questo pomeriggio l’Empoli e che la la possibilità (con due gare in più) di allungare a +4 in classifica sulla rivale Inter.

Se la panchina di capitan Danilo era preventivabile, vista la diffida del brasiliano in ottica dello scontro scudetto di domenica sera a San Siro contro i nerazzurri, più sorprendente è la decisione di Massimiliano Allegri di lasciare almeno inizialmente in panchina Yildiz, grande protagonista dell’ultimo periodo in casa bianconera. Maglia da titolare per Milik, in coppia con l’inamovibile Vlahovic: sei reti e un assist decisivo per il bomber serbo nelle ultime cinque partite di campionato della Juventus. Il polacco però è il protagonista in negativo con l’espulsione dopo 15 minuti per il brutto intervento in tackle su Cerri.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro non rinnova: Djalò l’erede del brasiliano

Con Danilo in panchina e Rabiot fuori per infortunio (il francese recupererà per l’Inter), fascia da capitano al braccio per Alex Sandro.

Allegri ha voluto ‘premiare’ l’esperto difensore brasiliano, che ieri ha compiuto 33 anni e ha festeggiato alla Continassa con i compagni di squadra. L’ex Porto non era titolare dall’1 dicembre, serata della vittoriosa trasferta sul campo del Monza nel recupero. Alex Sandro finora in stagione è stato fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio muscolare e con la gara odierna timbra la nona presenza stagionale. Malgrado la fascia al braccio, il difensore classe ’90 è in uscita dalla Juve visto che (a meno di un sorprendete dietrofront) il club bianconero non rinnoverà il contratto del giocatore in scadenza a giugno.

È destinata quindi a chiudersi dopo nove stagioni la lunga avventura di Alex Sandro sotto la Mole, con la ‘Vecchia Signora’ che lo ha già rimpiazzato con l’arrivo di Tiago Djalò, oggi non convocato e nel pre partita per la prima volta a bordocampo all’Allianz Stadium in compagnia della dirigenza per seguire il riscaldamento dei suoi nuovi compagni.