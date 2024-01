“Juve-Roma va rigiocata”: errore tecnico del VAR

Quanto successo in Belgio, fa riflettere in Italia. Il noto giornalista fa così riferimento al match del 30 dicembre scorso a Torino

In Belgio sono pronti a scrivere la storia del calcio, attraverso una decisione davvero importante, destinata ovviamente a far discutere.

Si è deciso, infatti di rigiocare la partita, che è andata in scena lo scorso 23 dicembre tra Anderlecht e Genk, vinta dai padroni di casa per 2 a 1, ma viziata da un clamoroso errore arbitrale. Il fischietto dell’incontro aveva infatti annullato un gol agli ospiti, dopo essere stato richiamato al VAR.

Ma vediamo nel dettaglio l’episodio: rigore per il Genk sbagliato da Heynen, ma il suo tiro respinto da Schmeichel veniva ribadito in porta da Sor. L’arbitro però annullava la rete perché quest’ultimo era entrato in area di rigore prima del tiro del compagno. Le immagini allo stesso tempo avevano fatto notare anche come due giocatori dell’Anderlecht si trovassero in area prima del tiro dal dischetto. Una presenza che avrebbe dovuto far ribattere il penalty, ma così non è stato.

Dopo diverse battaglie legali da parte del Genk, la Pro League ha così deciso di far giocare nuovamente la partita e come era prevedibile tale scelta sta scatenando il dibattito. L’Anderlecht ha già annunciato il ricorso, ma la notizia ha ovviamente varcato i confini del Belgio.

Così Paolo Ziliani, sul proprio profilo X, facendo riferimento a questo caso ha fatto notare come anche Juventus-Roma andrebbe rigiocata: “Se in Belgio – scrive – fanno ripetere una partita per accertato errore tecnico da parte del VAR, nel campionato italiano di Serie A bisognerebbe rigiocarne una ventina, metà delle quali con la Juventus protagonista”.

Juventus, Ziliani: “Sfida con la Roma da rigiocare”

Ziliani così si sofferma sulla partita che vede Rabiot protagonista, di Juve-Roma, del 30 dicembre scorso, tornato a far discutere dopo il servizio de Le Iene:

“Ci troviamo di fronte allo stesso caso di Anderlecht-Genk, cioè a un errore tecnico commesso non dall’arbitro ma dal VAR, che dispone di uno strumento tecnologico che gli consente di stabilire con matematica certezza il momento in cui la palla si stacca dai piedi di Vlahovic, e quindi la posizione di Rabiot che riceve il passaggio. Rabiot era in fuorigioco. Ma l’arbitro addetto al VAR, Mazzoleni, sbaglia ad applicare il regolamento”.

La partita Juve-Roma, per Ziliani andrebbe dunque rigiocata: “Domanda, c’è una differenza tra il VAR che commette un errore tecnico in Anderlecht-Genk e il VAR che commette un errore tecnico in Juventus-Roma? No – prosegue il giornalista -. I contesti sono diversi (calcio di rigore/fuorigioco) ma in entrambi i casi c’è il dimostrato errore tecnico che falsa la partita e determina il risultato. In Belgio invalidano la vittoria dell’Anderlecht e fanno ripetere la partita, in Italia confermeranno la vittoria della Juventus (anche in caso di reclamo della Roma: le scommesse sono aperte) e la partita non sarà rigiocata.”