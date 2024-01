Grave infortunio, tegola Champions: “Controllo ai legamenti”

L’annuncio del tecnico rappresenta un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Le sue condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime ore

Manca sempre meno all’inizio delle gare d’andata di Champions League. Si prospettano sfide importanti per Lazio, Inter e Napoli. Le compagini italiane saranno attese ad incontri piuttosto complicati, nei quali ogni dettaglio potrà fare la differenza in un senso o nell’altro.

L’ostacolo maggiore, almeno sulla carta, sarà atteso dai biancocelesti. La compagine di Maurizio Sarri se la vedrà infatti con il Bayern Monaco. I bavaresi, pur costretti a rincorrere in Bundesliga, continuano a rappresentare un vero e proprio spauracchio. I problemi per Tuchel, però, non mancano. A cominciare da uno spogliatoio piuttosto acceso ma non solo. Vittoriosi sul campo dell’Augsburg, i bavaresi hanno perso per infortunio Kingsley Coman le cui condizioni tengono in apprensione lo staff medico del Bayern. Uscito per infortunio dopo circa venti minuti di gioco, l’esterno offensivo francese ha lasciato lo stadio in stampelle e visibilmente provato, come evidenziato da Rmc Sport.

Infortunio per Coman, Tuchel in conferenza stampa: “Controlleremo i legamenti”

Nella conferenza stampa post partita Tuchel è apparso piuttosto preoccupato sulle condizioni fisiche del suo gioiello. A specifica domanda, l’allenatore del Bayern ha così spiegato: “Probabilmente è un infortunio abbastanza serio e molto doloroso. Non c’era alcuna possibilità per lui di continuare a giocare. Controlleremo i legamenti e vedremo”.

Stando a quanto filtra dalla Francia e dalla Germania, lo stop per Coman potrebbe essere di almeno qualche mese. Non si tratta del primo infortunio per Coman, falcidiato da continui stop in una carriera assolutamente sfortunata. Molto probabilmente già nel corso delle prossime ore Coman si sottoporrà agli esami strumentali del caso per accertare l’entità del guaio fisico accorso. Vi forniremo gli aggiornamenti del caso.