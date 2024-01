Empoli, è successo solo una volta: il retroscena contro la Juventus che fa paura

L’Empoli sfiderà all’Allianz Stadium di Torino una Juventus in piena corsa Scudetto, ma un dato fa davvero paura ai toscani. I numeri.

L’Empoli di Andreazzoli vola a Torino, precisamente all’Allianz Stadium, per cercare di guadagnare punti salvezza davvero molto importanti nella gara, forse, più difficile di tutte in questo periodo: quella contro la Juventus di Massimiliano Allegri che, complice la partita in meno che ha giocato l’Inter, è momentaneamente prima in classifica, in attesa che il numero di gare disputate sia paritario.

Non sarà una gara semplice per i toscani e non solo per via del fatto che la Vecchia Signora sta vivendo un momento davvero straordinario sia in campionato sia in Coppa Italia, ma anche per via dei numeri davvero impressionanti che emergono dai precedenti tra le due squadre. Ecco tutti in numeri che arrivano dal passato, in particolare un dato è davvero importante e certifica, ancora una volta, quanto la compagine piemontese, nonostante un inizio stagione non straordinario, rimanga davvero un avversario a dir poco temibile a prescindere dalle vicende societarie e da tutto quello che succede al di fuori del campo.

Juventus-Empoli, numeri da brividi per i toscani: le statistiche

L’Empoli ha perso 12 delle 14 sfide in trasferta in Serie A contro la Juventus: contro i bianconeri, infatti, è riuscita ad ottenere punteggio pieno soltanto una volta, mentre l’ultimo incontro tra queste due formazioni è terminato con un netto 4-0 in favore della Vecchia Signora.

Per questo motivo i toscani proveranno a sovvertire, sebbene non sia affatto facile, questo trend negativo che li vede i grandi sfavoriti contro la Juve, nella speranza di un passo falso da parte della macchina ‘schiacciasassi’ che è oggi questa Juventus, la quale sembra avere anche risolto il problema realizzativo che dava loro un serio problema in fase offensiva.