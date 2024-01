Decisione clamorosa: errore al Var, la gara si rigioca

Clamorosa decisione presa dopo l’errore al Var: può rappresentare un momento storico per il calcio

Una notizia clamorosa in epoca Var. Dopo l’errore constatato dopo l’on-field review, la partita è pronta per essere rigiocata.

La clamorosa notizia potrebbe sconvolgere il mondo del calcio. Si tratterebbe infatti della prima volta di una ripetizione di un match addirittura rigiocato dopo aver constatato un errore da parte del Var. Tutto risale al 23 dicembre scorso. Campionato belga, l’Anderlecht supera 2-1 il Genk, ma nella partita c’era stato un errore del Var, che ha portato il Genk a intraprendere una battaglia legale per un chiaro errore.

Al 21′ del match, era stato assegnato un rigore al Genk: sul dischetto si era presentato Heynen che si è fatto ipnotizzare da Schmeichel, portiere dell’Anderlecht. Sulla ribattuta è poi arrivato Sor che ha segnato il gol del momentaneo 0-1. L’arbitro è stato poi richiamato per una revisione al Var e ha scelto di annullare il gol e concedere una punizione per l’Anderlecht poiché l’autore del gol era entrato in area di rigore prima della battuta da parte di Heynen. Oltre a Sor, però, anche due giocatori dell’Anderlecht erano entrati in area di rigore prima del tiro del giocatore del Genk. Anziché far ripetere il penalty, il direttore di gara ha concesso una punizione per i bianco-malva. Da qui la decisione del Genk di portare avanti una battaglia legale per un chiaro errore del Var e oggi, il consiglio disciplinare della lega Belga (KBVB), è intervenuto e ha deciso che si dovrà rigiocare l’intera partita.