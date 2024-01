Dal Frosinone al Genoa: colpo in Germania con la clausola rescissoria | ESCLUSIVO

Gli ultimi giorni di mercato stanno dando vita ad un duello tra le neopromosse Frosinone e Genoa. Entrambe sono sulle tracce di Kohn dell’Hannover

Distanziate di appena tre punti in classifica in favore dei liguri, le neopromosse Genoa e Frosinone vanno a caccia della salvezza da ottenere il prima possibile. In attesa dello scontro diretto della trentesima giornata di Serie A, il duello di gioca sul terreno del mercato.

In questi ultimi giorni della sessione invernale, infatti, sia il Frosinone che il Genoa sono alla ricerca dell’ultimo tassello da inserire nelle rose di Di Francesco e di Gilardino per avere un rinforzo utile alla causa. Non è un mistero che i ciociari siano alla ricerca di un terzino sinistro: dopo aver lungamente trattato il giovane Bartesaghi con il Milan, però, hanno deciso di virare su calciatori un po’ più esperti. In tale ottica si registrano gli interessi per Masina dell’Udinese e per Beruatto del Pisa, ma non è tutto. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, il club laziale è sulle tracce di Derrick Kohn. Si tratta di un mancino tedesco di origini ghanesi classe 1999 che può agire sia da esterno basso in una difesa a quattro che da esterno alto di un tridente d’attacco. Come detto, anche il Genoa che ha appena puntellato il reparto arretrato con l’arrivo di Cittadini, sta pensando a Kohn. Sotto contratto con l’Hannover (formazione della Serie B tedesca) per altri diciotto mesi, l’ex Willem II ha una clausola di rescissione fissata a 4 milioni di euro che fa gola a molti club stranieri.