Caos Juventus, non solo Milik: ne hanno “cacciati” altri due

Juventus-Empoli, terminato il primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium. L’espulsione di Milik ha ribaltato le carte in tavola: doppia bocciatura

Ci si aspettava un inizio veemente da parte della Juventus per intimidire l’Empoli ed invece i bianconeri si ritrovano a rincorrere. Non nel risultato ma in termini di effettivi. A causa di un intervento nettamente in ritardo, infatti, Milik è stato espulso. Ragion per cui i padroni di casa hanno arretrato il proprio raggio d’azione, lasciando il palleggio nelle mani dell’Empoli.

Prima frazione di gioco dunque piuttosto complicata per l’attuale capolista della Serie A. Apparsa contratta e poco lucida, la compagine di Allegri non ha trovato impulsi degni di nota. A finire nel mirino dei supporters della Vecchia Signora sono state soprattutto le prove di Miretti ed Alex Sandro, apparsi impalpabili e con poco brio. Di seguito una carrellata di commenti:

Continuiamo a far giocare titolare Miretti dai — Chiara Conti (@sosmeplease) January 27, 2024

Miretti inguardabile — massimiliano caprili (@MCaprili) January 27, 2024

Ma non è sufficiente l’espulsione? dobbiamo giocare per forza anche con #Miretti e #Kostic in meno? #JuveEmpoli — Roberto Otrebor (@RobertoFi89) January 27, 2024

Come fa Miretti a giocare in Serie A e soprattutto nella Juve — Mattia Greco (@MatGreco8) January 27, 2024

Ma che diavolo ci fa Miretti in campo?!!!#JuveEmpoli — Antonio Sasso (@Antonio_Sasso) January 27, 2024

Considerando Miretti, la Juve sta giocando in 9#JuveEmpoli — Intenditore (@IntenditoreJuve) January 27, 2024

TOGLIETE MIRETTI DAL CAMPO

SIAMO IN 9 — Ivan ® 📎 (@ivanmazzella) January 27, 2024