Addio Juve, offerta monstre dall’Arabia: il tecnico è disperato

Nonostante i tentativi dell’allenatore per convincerlo a rinnovare, la proposta araba potrebbe rovinare tutto

L’Arabia Saudita è pronta a tornare protagonista sul mercato europeo. Dopo le spese folli della scorsa estate, in questo gennaio si è evidentemente registrata una brusca frenata sui trasferimenti in entrata, probabilmente anche a causa dei malumori palesati dai numerosi calciatori sbarcati per la prima volta nel campionato nei mesi passati.

Un piccolo incidente di percorso che difficilmente scoraggerà in futuro i club arabi a proseguire nel loro programma di investimenti per favorire la crescita dell’intero movimento calcistico. Dalla Spagna, ad esempio, è venuta fuori la notizia di una possibile offerta in arrivo per Mario Hermoso, difensore di proprietà dall’Atletico Madrid e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il centrale è un elemento fondamentale nelle dinamiche difensive del Cholo Simeone che starebbe facendo di tutto per convincere il club a blindarlo.

Un calciatore che nei suoi confronti vanta parecchio mercato. Sulle sue tracce, ad esempio, negli ultimi mesi si è mosso l’interesse da parte della Juventus, sempre attenta alle opportunità a costo zero per rinforzare il proprio organico. Il club bianconero non è comunque l’unico e dovrà eventualmente vedersela anche con una discreta concorrenza sia in Spagna che in Inghilterra. In prima fila, però, è schizzata nelle scorse ore proprio l’Arabia Saudita, pronta ad offrire un contratto impareggiabile allo spagnolo.

Calciomercato Juve, Mario Hermoso tra Arabia e rinnovo con l’Atletico

Stando a quanto riportato da ‘Diario Gol’, Mario Hermoso vorrebbe proseguire la sua avventura con l’Atletico Madrid grazie alla stima nutrita nei suoi confronti da Diego Simeone.

A fronte di numerosi sondaggi ricevuti, tra cui quello della Juventus, il difensore si ritrova tra le mani offerte sicuramente più vantaggiose. Difficilmente i ‘colchoneros’ riusciranno ad avvicinare la maxi proposta arrivata per il centrale dall’Arabia Saudita, ma rispetto all’ultima offerta formulata dovranno fare uno sforzo in più per evitare di perderlo a costo zero. Simeone starebbe già supplicando il club a migliorare la propria proposta ed andare incontro alle condizioni dettate da Mario Hermoso per siglare il nuovo contratto.