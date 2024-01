Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 gennaio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 26 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 26 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport se la prende Olivier Giroud e la sua dichiarazione d’amore nei confronti del tecnico rossonero: “SEMPRE CON PIOLI”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Lotta al razzismo, tutti gli stadi videosorvegliati”; “Buon anno Vlahovic”; “Come viaggia l’Inter”; “L’Inter in rosa”; “Leclerc la vita in rosso”; “De Rossi, la Roma e una grande storia d’amore”; “Il Cagliari sfida il Toro d’assalto con l’11 di Riva”; “La prima senza Gigi”.

Il Corriere dello Sport apre con la sfida scudetto: “IL GIOCO LO FA MAX”; “Juve e Inter, un mese in volata”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Oggi al centro del giornate il poster di Gigi Riva Rombo di Tuono”; “Arriva anche Perez, il Napoli è rifatto”; “Baldanzi-Angelino tutto in sette giorni”; “Emozione Castro: Bologna, che bello!”; “La psicosi dell’asterisco”; “Ferrari, 100 milioni per Leclerc”; “Bolelli-Vavassori: il doppio va in finale”.

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alle strategie di mercato della Vecchia Signora, che si è fatta un restyling: “JUVE PER TUTTE LE ETA'”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Gioca anche Riva, c’è un Toro tosto”; “Caos Uefa: Boban inchioda Ceferin”; “Punire i razzisti sporcando anche la fedina penale”; “Leclerc rinnova: ‘Vincerò in rosso'”; “Bolelli-Vavvassori fino alla fine”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26 gennaio 2024

Andando a vedere le prime pagine dei quotidiani esteri di oggi, venerdì 26 gennaio 2024.

In Spagna AS apre con la preziosa vittoria dell’Atletico Madrid in Copa del Rey: “MEMPHIS PAGA OTRA RONDA”. Il quotidiano catalano Sport, invece, dedica la prima al club blaugrana: “LA ILUSION DEL BARCA”.