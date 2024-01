Panchina a Zidane dopo l’esonero ufficiale: lo ha già comunicato

Il tecnico francese è fermo da quasi tre anni dopo aver lasciato l’incarico alla guida del Real Madrid

Nonostante la lunga assenza dai campi di gioco, il nome di Zinedine Zidane continua ad essere uno dei più gettonati sul mercato. Ad oggi risulta infatti inspiegabile come uno degli allenatori più vincenti dell’ultimo decennio possa essere rimasto per così tanto tempo senza alcuna ‘dimora’.

Il tecnico, dopo aver chiuso la sua seconda avventura al Real Madrid nel 2021, non ha aperto ad altri progetti, rimanendo ai margini sino a questo momento. Dopo essere ricomparso all’improvviso in occasione della cerimonia per il Pallone d’Oro 2022 consegnato al connazionale Karim Benzema, Zizou è tornato a vivere lontano dai riflettori. Di offerte e sondaggi l’allenatore francese ne ha ricevuti parecchi, tutti respinti senza una reale motivazione fornita sino a questo momento.

Nelle scorse ore, ad esempio, all’indirizzo di Zidane è arrivata una nuova proposta speciale. Dopo aver comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del rapporto con Djamel Belmadi, reduce dalla deludente eliminazione in Coppa d’Africa, la Federcalcio Algerina si sarebbe messa in contatto con l’ex RealMadrid per offrigli l’incarico di commissario tecnico. Una chiamata che avrebbe lusingato non poco il francese, in virtù del forte sentimento che lo lega al Paese per le origini algerine dei genitori.

L’Algeria chiama Zidane: nuovo rifiuto del francese

Come raccontato da ‘L’Equipe’, nonostante le ragioni familiari che legano Zidane all’Algeria, anche in questo caso il tecnico avrebbe declinato l’offerta ricevuta.

Non è peraltro la prima volta che una Federazione incassa il no dell’ex Real Madrid. Di recente, infatti, era già capitato a Brasile e Stati Uniti di ricevere un rifiuto da parte del francese una volta proposto l’incarico di commissario tecnico. Pare infatti che Zidane non sarebbe così tentato dall’idea di guidare una Selezione diversa da quella francese. In passato, infatti, l’allenatore ha aperto alla sola possibilità di guidare la Francia. Ipotesi in questo momento non realizzabile, a fronte dell’ultimo prolungamento del contratto di Didier Deschamps nelle vesti di Ct della nazionale transalpina fino al 2026.