Nuova firma per Allegri: “Tre anni di contratto”

Il tecnico della Juventus si trova attualmente al primo posto in classifica grazie alla vittoria contro il Lecce

E’ stata sino a questo momento la stagione della rivincita per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Al terzo anno dal ritorno a Torino, il tecnico toscano si è tolto diverse soddisfazioni con un rendimento ben al di sopra delle previsioni fatte ad inizio anno.

L’allenatore, che attualmente occupa il primo posto in classifica con un punto di vantaggio sull‘Inter che dovrà recuperare un match rispetto ai bianconeri, ha accolto nelle scorse ore l’unico acquisto di questa sessione, Tiago Djalò. Un colpo che, secondo quanto spiegato da Giovanni Albanese in diretta su TV Play, porta soprattutto la firma di Allegri: “E’ stato determinante per l’arrivo di Djalò e questo ci può dire tanto sulla programmazione della Juve. E’ un difensore allegriano, è un destro che ama giocare sul centro-sinistra: gioca sia in una difesa a tre che a quattro. Può fare anche il terzino, è il calciatore ideale per Allegri anche per sostituire Alex Sandro, che andrà a scadenza di contratto a giugno”.

Per quanto riguarda il futuro del tecnico, invece, secondo il giornalista qualcosa potrebbe muoversi solamente a campionato concluso: “Ha un contratto fino al 2025 e, almeno per il momento, il tema non esiste ma lo diventerà a fine di questa stagione. Ci sarà un confronto a fine stagione, come c’è sempre stato tra la Juve ed i suoi allenatori, e si capirà se si dovrà rafforzare la posizione di Allegri. Sensazioni, del tutto personali, sul futuro di Allegri portano ad un rinnovo fino al 2027 per consolidare con un nuovo triennio il lavoro che si sta svolgendo in questo momento e che vede protagonista tutta l’area tecnica. Sta anche nello storico di Giuntoli, anche a Napoli ha lavorato per tre anni con Sarri. Alla Juve ognuno è tornato a fare a massimo il proprio lavoro. La percezione è che Allegria oggi sia l’allenatore più giusto per il progetto che si sta portando avanti ed i risultati gli stanno dando ragione“.

Calciomercato Juve, Soulé in uscita: “Vogliono venderlo”

Sembra più che probabile, invece, che dopo l’ottima stagione disputata al Frosinone Soulé possa essere sacrificato sul mercato.

Questo il parere di Albanese: “La Juventus vuole vederlo da qui fino a fine anno e poi ci sono delle situazioni da chiarire, soprattutto quella di Chiesa, il cui contratto scade nel 2025. Il calciatore ha delle pretese che la Juve, almeno fino a questo momento, può assecondare solo con idee più chiare a fine stagione. La Juve vuole almeno 35 milioni per Soulé, non sono così certo che vada via a cuor leggero. La società valuterà sicuramente ogni offerta congrua per i propri giovani”.