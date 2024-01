Napoli, UFFICIALE il colpo Dendoncker: formula e cifre

Il Napoli ha annunciato l’ingaggio di Leander Dendoncker: il belga arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa

Il Napoli rinforza il centrocampo. Dopo qualche anno di accostamenti, alla fine Leander Dendoncker sbarca in azzurro. Dopo le visite mediche di mercoledì, oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte dei partenopei. Il mediano belga rimpolperà la rosa di Mazzarri, dando alternative a Lobotka in un momento complicato in cui Zielinski ha perso campo nelle gerarchie tra prestazioni e addio annunciato, e Anguissa è ancora in Coppa d’Africa.

Il suo ingaggio è stato come di consueto anticipato dal tweet del presidente De Laurentiis, poi subito dopo è arrivata anche la nota ufficiale del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, dall’Aston Villa Football Club, le prestazioni sportive di Leander Dendoncker con la formula del prestito con diritto di riscatto”. Classe ’95, arriva quindi da Birmingham a titolo temporaneo, con il riscatto che dovrebbe essere fissato a 10 milioni di euro. Una permanenza che, vista la formula, potrebbe essere effettivamente breve ma saranno mesi in cui lo stesso Dendoncker si giocherà il futuro. Il centrocampista cresciuto nell’Anderlecht è reduce da un anno e mezzo poco brillante all’Aston Villa: l’anno scorso 22 presenze da gennaio, quest’anno solo 14 di cui appena 8 in campionato. Vuole rilanciarsi, può giocare in tanti ruoli: in primis da mediano, ma in carriera ha ricoperto spesso il ruolo di difensore centrale. Un’altra posizione in cui il Napoli ha bisogno di rinforzi e per questo dovrebbe arrivare presto anche Nehuen Perez dall’Udinese.