Milan, riecco Bennacer: le ultime sull’infortunio dell’algerino | CM.IT

Le ultime novità legate al centrocampista algerino, tornato a Milano dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa della sua nazionale

Ismaël Bennacer non ci sarà contro il Bologna. Il centrocampista algerino, rientrato quest’oggi a Milano, dopo l’eliminazione della sua Algeria, come appreso da Calciomercato.it, si è sottoposto nel pomeriggio, a nuovi esami strumentali, per il problema muscolare accusato in Costa d’Avorio, che non hanno evidenziato nulla di rilevante.

La risonanza magnetica ha, infatti, dato esito negativo. Sospiro di sollievo, dunque, per il Diavolo e Stefano Pioli, che potrà riabbracciare presto il suo centrocampista.

Milan, Bennacer punta il Frosinone

L’obiettivo dell’ex Empoli è, infatti, quello di recuperare in tempo per la trasferta contro la squadra di Eusebio Di Francesco.

Bennacer svolgerà così un lavoro differenziato, prima di rientrare in gruppo in vista del match, valevole per la 23esima giornata di Serie A, con il Frosinone. Domani con il Bologna toccherà ancora a Yacine Adli, Tiijani Reijnder e Ruben Loftus-Cheek, con Musah in panchina, pronto a subentrare.